Marvel’s Guardians of the Galaxy: Erste 30 Minuten Gameplay in 4K enthüllt

Seht euch die ersten 30 Minuten aus Marvel’s Guardians of the Galaxy auf Xbox Series X an.

Marvel’s Guardians of the Galaxy wird am Dienstag endlich veröffentlicht und jetzt zeigt GameSpot die ersten 30 Minuten des Titels auf Xbox Series X in geschmeidigen 4K. Das Video vermittelt einen sehr guten Gesamteindruck des Spiels und ihr solltet vorsichtig sein, wenn ihr euch die Überraschung nicht verderben wollt. Das folgende Gameplay enthält Spoiler!

Wer also sehr neugierig ist, kann sich jetzt die ersten 30 Minuten aus Marvel’s Guardians of the Galaxy anschauen und bitte keine Spoiler in die Kommentare posten:

Marvel’s Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch.