Mass Effect Legendary Edition: 21 GB Day One-Update für Xbox verfügbar

Für die Mass Effect Legendary Edition benötigt ihr auf eurer Xbox Series X bzw. Xbox Series S reichlich Speicherplatz. Der Pre-Load von 84 GB ist bereits seit ein paar Tagen verfügbar.

Ein Day One-Update wurde bereits vonseiten der Entwickler signalisiert und scheint jetzt verfügbar zu sein.

Wie Idle Sloth auf einem Bild festhielt, ist für die Mass Effect Legendary Edition auf Xbox Series X|S ein knapp 21 GB großes Update verfügbar.

Da die Mass Effect Legendary Edition erst zum Release am 14. Mai 2021 spielbar sein wird, habt ihr noch ein paar tage Zeit, um das Update vorzunehmen.

Mass Effect: Legendary Edition pre-load is now live and the size 20.77GB on Series X pic.twitter.com/gEqNQUoofu

