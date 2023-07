Mortal Kombat 1: Gameplay-Trailer enthüllt Umgadi-Krieger

In einem weiteren Trailer, den die NetherRealm Studios auf der San Diego Comic-Con 2023 präsentierten, erfahrt ihr mehr zu der Hintergrundgeschichte der Umgadi-Kriegerin Li Mei. Ebenfalls verrät euch der Trailer aber auch, dass Tanya und Baraka Teile des Kaders sein werden.

In den knackigen Kampfszenen des Trailers seht ihr nicht nur Li Mei in erbitterten Kämpfen. Baraka und Tanya sind dort ebenfalls in wilde Kombos verwickelt. Dazu erhaltet ihr einen Einblick auf neue Level, in denen ihr die erbitterten Kämpfe austragen werdet.

Den vollständigen Trailer erhaltet ihr natürlich hier:

Mortal Kombat 1 erscheint am 19. September und kann für die PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und den PC (Steam/Epic Games) vorbestellt werden. Wer vorbestellt, erhält außerdem Zugang zur Mortal Kombat 1-Beta, die im August 2023 verfügbar sein wird.