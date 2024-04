Ninja Theory: Mitbegründer hat das Entwicklerstudio verlassen

Wie ein Xbox-Sprecher auf Nachfrage von Polygon bestätigt, ist Studio-Mitbegründer Tameem Antoniades nicht mehr Teil des den Xbox Game Studios angehörigen Entwicklerstudios Ninja Theory. Zu den Gründen der Trennung gibt es bisher keine Angaben.

Antoniades war in seiner Zeit bei Ninja Theory hauptsächlich als Writer-Director für Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West, DmC: Devil May Cry und Hellblade: Senua’s Sacrifice tätig.

Polygon zufolge soll er anfangs auch am kommenden Game Pass-Adventure Senua’s Saga: Hellblade II beteiligt gewesen sein. Aktuell wird die Entwicklung von Environment Art Director Dan Attwell, Visual Effects Director Mark Slater-Tunstill und Audio Director David Garcia geleitet.