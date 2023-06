Ninja Theory: Microsoft zahlte 117 Millionen Dollar für das Studio

Autor:, in / Ninja Theory

Im Jahr 2018 übernahm Microsoft den britischen Entwickler Ninja Theory. Xbox-Spielern ist das Studio vor allem durch Enslaved: Odyssey to the West (2010), DmC: Devil May Cry (2013) und zuletzt Hellblade: Senua’s Sacrifice (2017) bekannt.

Wie viel Microsoft für Ninja Theory auf den Tisch legte, war öffentlich nicht bekannt. Doch interne Dokumente, die bei der Anhörung der FTC gegen Microsoft publik gemacht wurden, geben darüber Auskunft.

Ninja Theory wurde laut internen E-Mails von Microsoft aus dem Jahr 2020 für 117 Millionen Dollar übernommen.

Die Bekanntgabe der Übernahme erfolgte während der E3 2018. Dort gab Phil Spencer beim Xbox Showcase auch die Übernahme von Turn 10, Playground Games, Compulsion Games und Undead Labs bekannt.