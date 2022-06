Quantic Dream: Blog Post zum Pride Month

Der französischen Entwickler Quantic Dream hat anlässlich des Pride Month einen Blog Post veröffentlicht. In diesem schildern zahlreiche, der LGBTQIA+-Community zugehörigen, Mitarbeiter:innen von Quantic Dream ihre Erfahrungen bei dem Kult-Studio. Der Text ist auf Deutsch weiter unten zu finden. Die englische Version und weitere Informationen sind auf dem Blog von Quantic Dream verfügbar.

„Der Pride Month erinnert uns daran, die Vielfalt zu feiern, die eine der Hauptstärken des Spiele-Kosmos ist, auch wenn wir dabei nicht vergessen dürfen, dass es ein fortlaufender Prozess ist jedem die Chance zu geben sich Gehör zu verschaffen. Die LGBTQIA+-Community bei Quantic Dream hat vor kurzem beschlossen, eine studienübergreifende Diskussionsgruppe zu gründen, um Ideen auszutauschen den Dialog innerhalb der Teams zu pflegen, konkrete Aktionen vorzuschlagen, die Vielfalt zu feiern und das Bewusstsein zu schärfen. Einige ihrer Sprecher, Ingrid (Lead Animation Motion Kit, Paris), Sébastien (Lead Environment Artist, Paris), Hyun-Soo (3D Character Artist, Paris) und Benoit (Senior Gameplay Programmer, Montreal) standen bereits für das nachfolgende Interview zur Verfügung:

Quantic Dream – Ingrid, du bist die Gründerin der LGBTQIA+ Gruppe bei Quantic Dream. Was war der Auslöser für die Gründung der Gruppe?

Ingrid – Ich bin seit über zehn Jahren bei Quantic Dream, und obwohl wir immer offen mit dem ganzen Studio über diese Themen geredet haben und unsere Community nicht das Bedürfnis hatte, eine Gruppe zu gründen, wollte ich das schon lange initiieren, um Meinungen auszutauschen und unsere Erfahrungen zu teilen. Der Auslöser war Anfang 2022 die Lektüre heftiger externer Kommentare gegen das Studio, die ich als LGBTQIA+-Mitglied nur schwer nachvollziehen konnte: Ich erkannte mich selbst nicht in dem Bild von Quantic Dream und der Arbeitsumgebung wieder, das diese Kritiker:innen zeichneten. Ich erinnere mich, dass ich dachte, wir müssten darüber reden und sehen, was wir dagegen tun können.

Hyun-Soo – Vor allem als Star Wars Eclipse angekündigt wurde, waren alle von der Flut an positiven Rückmeldungen überwältigt. Doch es gab auch einige externe Stimmen, die Dinge über das Studio anzumerken hatten, die ich nicht mitbekommen hatte. Wir starteten einen spontanen internen E-Mail-Thread, der an das gesamte Studio verschickt wurde, um die Situation zu schildern. Einige von uns meldeten sich natürlich und fragten, ob wir persönlich berichten könnten, was wir hier deswegen durchmachen, weil wir es für unfair hielten.

Benoit – Die Initiative ging von Paris aus, aber es war nur natürlich, dass Serge (Senior Gameplay Programmer) und ich in Montreal uns daran beteiligten, da Inklusion und Offenheit Werte sind, die wir teilen.

Ingrid – Die Gründung einer Gruppe, die uns wirklich repräsentieren könnte, war einfach eine Herzensangelegenheit. Die Mitglieder wollten positiv und aktiv über alle Erfahrungen bei Quantic Dream reflektieren.

Sébastien – Für mich wurde es notwendig, unserer Stimme Gehör zu verschaffen. Ich habe so viele Dinge gelesen, die nicht mit den Werten des Studios übereinstimmten, die ich selbst seit über 14 Jahren erlebe.

Quantic Dream – Was bringt diese Gruppe dem Studio und den Teams?

Hyun-Soo – Zunächst einmal ermöglicht sie jedem, der sich zu diesem Thema äußern möchte, dies zu tun, ob privat oder nicht. Sie ermöglicht es uns auch, das Bewusstsein zu schärfen, Veranstaltungen zu organisieren und Menschen zu helfen.

Ingrid – Was mich am meisten berührt hat, als die Gruppe offiziell wurde, waren die vielen Nachrichten der Ermutigung und sogar des Dankes von meinen Kolleg:innen für die Gründung dieser Initiative. Ich habe das Gefühl, dass sie der neuen Generation von Quantic Dream ein klares Gefühl der Offenheit vermittelt, das wir als Sprecher:innen innerhalb des Studios schon immer gekannt haben und nun weitergeben wollen.

Benoit – Eine LGBTQIA+-Gruppe zu haben, gibt der Community Sichtbarkeit und vermittelt den Leuten die Botschaft, dass sie bei der Arbeit wirklich sie selbst sein können.

Ingrid – Es stimmt, dass wir in erster Linie darauf abzielen, den Menschen zuzuhören und Unterstützung anzubieten, die es brauchen; die individuelle Erfahrung ist nicht universell. Wir wollen diese unglaubliche Welt auch mit unseren Kolleg:innen teilen. Die interne Sensibilisierung für wichtige Gedenktage wie den Internationalen Tag gegen Homophobie, Biphobie und Transphobie, der Austausch von lehrreichen Filmen, Serien oder Spielen, die uns berühren, oder sogar die Einladung an alle, den Pride Month „als ein geschlossenes Team“ zu feiern, sind Initiativen, die uns bereits motivieren. Ich hatte das Gefühl, dass wir mit der Gründung dieser Gruppe die richtige Wahl für unser gesamtes Team getroffen haben.

Quantic Dream – Die Darstellung von Identitäten ist ein wichtiges Thema, sowohl in den Studios als auch in den Spielen selbst, aber das war nicht immer der Fall. Wie nehmt ihr diese Entwicklung wahr?

Ingrid – In Videospielen wurden schon immer eine Reihe verschiedener Identitäten dargestellt! Allerdings habe ich mich in der Vergangenheit über Spiele gefreut, in denen ich mich repräsentiert fühlte, aber ich habe auch die karikierende und sogar komische Art der Darstellung beklagt. Die Mentalität hat sich in dieser Hinsicht sehr verändert. Dank zahlreicher fortschrittlicherer Medien, Kulturen und Videospiele können wir heute ein Spiegelbild unserer bunten Gesellschaft sehen, das mit Respekt behandelt wird. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir dieses Stadium erreicht haben und dass der Wille besteht, weiter voranzukommen!

Benoit – Die Künste haben in der Tat immer eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Mentalitäten gespielt. Und da Videospiele selbst künstlerische Werke sind, die einen technologischen Hintergrund haben, ist es nicht verwunderlich, dass in modernen Spielen eine reichhaltigere Darstellung von Identitäten zu finden ist.

Hyun-Soo – Und je mehr Minderheiten zu sehen sind, desto mehr werden sie normalisiert; zumindest empfinde ich das in meiner Familie und bei der Arbeit so. Tatsächlich hatte ich mich schon vor einigen Jahren vor meinem Team geoutet, und ich habe keine Veränderung bemerkt, ich fühlte mich einfach freier, und das war für mich befreiend. Als ich mich dann vor dem Rest des Studios geoutet habe, habe ich Nachrichten der Ermutigung und Unterstützung erhalten, die mich wirklich bewegt haben.

Sébastien – Es ist in der Tat eine natürliche Entwicklung der Gesellschaft. Es muss jedoch auf natürliche Weise geschehen, um die Probleme klar zu benennen, ohne Druck; das ist der beste Weg, um der Sache zu helfen.

Quantic Dream – Wir haben einen langen Weg zu inklusiveren Videospielen zurückgelegt, aber gibt es immer noch etwas zu tun?

Hyun-Soo – Es ist ganz einfach: Solange es Menschen gibt, müssen wir weiterhin jeden repräsentieren, denn das ist ein Teil der Menschlichkeit.

Ingrid – In der Tat ist es in erster Linie ein gesellschaftlicher Weg: Viele Bemühungen haben die Art und Weise, wie Minderheiten gesehen werden, verändert. In Frankreich können die Medien, die sozialen Netzwerke und viele Gruppen und Verbände uns aufklären und informieren. Unsere Gesetze bewegen sich immer mehr auf die Akzeptanz einer Regenbogengesellschaft zu. Diese Themen, die früher eine Ausnahme waren, werden nun endlich alltäglich! Natürlich bin ich mir bewusst, dass es noch einige sehr steile Hänge zu überwinden gilt, aber dieser Enthusiasmus für eine faire Integration ist ein sehr positiver Schritt für die Zukunft.

Benoit – Die Situation hat sich seit Beginn meiner Laufbahn stark verbessert, aber es ist die Aufgabe aller, ein gesundes Umfeld zu schaffen.

Sébastien – Wir sehen es jeden Tag: Es ist noch ein langer Weg, bis alle unsere Unterschiede akzeptieren, wie auch immer sie aussehen mögen. Wenn Videospiele die Grenzen verschieben können, ist das ein wichtiger Schritt nach vorn.

Ingrid – Ich bin immer noch optimistisch, dass wir einen Punkt erreichen werden, an dem wir uns voll und ganz auf ein Spiel einlassen können, ohne die Identität der Figuren, die wir spielen, in Frage zu stellen.“