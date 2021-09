Quantic Dream: Gerücht: Star Wars-Spiel wohl kein Open-World-Projekt

Insider Tom Henderson will weitere Details über Quantic Dream wissen. Zuletzt berichteten er und später auch Kotaku von einem möglichen neuen Star Wars-Spiel des Entwicklers von Spielen wie Detroit: Become Human und Heavy Rain.

In einer Reihe von neuen Tweets erzählt Henderson, dass der Entwickler nach der Veröffentlichung von Beyond: Two Souls zwei Jahre lang an einem Open World-Weltraum-Spiel gearbeitet haben soll, welches zunächst als „Project Karma“ und später als „Project Solstice“ bezeichnet wurde.

Dieses Projekt soll dann eingestampft worden sein, da Sony sein vereinbartes drittes Spiel, welches auf der Detroit: Become Human Kara-Demo basierte, haben wollte. Zudem soll die verwendete Engine auch Probleme mit Open World-Spielen haben.

Henderson berichtet weiter, dass Detroit: Become Human ursprünglich vier Protagonisten haben sollte. Die vierte Figur wird als Android-Prostituierte mit blonden Haaren und großen Brüsten beschrieben. Sony wollte daraufhin den Deal über 3 Spiele mit Quantic Dream schnellstmöglich abschließen.

Es bleibt abzuwarten, was für eine Art Spiel das neue Projekt des Entwicklers wird. Laut Henderson ist es auch unklar, ob man aus „Project Karma“ bzw. „Project Solstice“ das mögliche neue Star Wars-Spiel macht.

Hendersons Quellen zufolge soll die Engine aber keine offene Spielwelt stemmen können, was einen Hinweis auf die Art des potenziellen Star Wars-Spiels geben könnte.

Bitte beachtet, dass es sich hier um nicht nachprüfbare Insider-Informationen handelt, die als Gerüchte einzustufen sind.

Some more Quantic Dream details:

The studio was working on an open-world space game after the release of Beyond: Two Souls. The project was dubbed "Project Karma" and eventually turned to "Project Solstice" – The game had been in development for around 2 years.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 23, 2021