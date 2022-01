Quantic Dream: Zweites AAA-Spiel heißt Dreamland laut Gerücht

Quantic Dream arbeitet derzeit nicht nur mit Star Wars Eclipse an einem Actionspiel mit potenziell offener Spielwelt, sondern es soll sich noch ein zweites, unangekündigtes Projekt in der Entwicklung befinden.

Über das mögliche zweite AAA-Spiel wissen wir bereits durch Insider accngt, dass es sich um ein Spiel mit einem Mittelalter-Fantasy-Setting handelt. Es basiert auf The Dark Sorcerer, einer Demo von Quantic Dream aus dem Jahre 2013. Die nicht lineare Story des Spiels stammt von David Cage.

Laut den neuen Informationen soll das humoristisch angehauchte Spiel unter dem Projektnamen „Dreamland“ entwickelt werden. Und auch wenn die Demo aus 2013 stammt, soll die Arbeit am Spiel erst 2018/2019 begonnen haben.

– Coming to PC aswell

– Based on interactive storytelling

– Medieval Fantasy

– Non-linear storyline

– Story written by David Cage

– In development since 2018/2019

