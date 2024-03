Quantic Dream: Teilnahme auf der PAX EAST 2024 bestätigt

Netease Games und Spotlight by Quantic Dream laden Besucher an den Stand 18043 in Halle A ein, wo es exklusive Gameplay-Sessions, Giveaways, Fototermine mit Cosplayern und vieles mehr gibt.

Heute kündigen Spotlight by Quantic Dream und NetEase ihre Teilnahme an der PAX EAST 2024 mit speziellen Updates zu Dustborn, Lysfanga: The Time Shift Warrior, Shadows of the Damned: Hella Remastered und Rusty Rabbit, an.

Red Thread Games wird die Besucher des Spotlight by Quantic Dream Standes einladen, eine exklusive 30-minütige Demo des Spiels zu spielen. Zum ersten Mal seit seiner Ankündigung wird das Spiel direkt spielbar sein.

Spieler, die an der Veranstaltung teilnehmen, können am Stand an einer speziellen Quest teilnehmen und exklusive Goodies gewinnen. Wenn sie sich bei ihrer Ankunft am Stand einen Dustborn-Pass abholen, haben sie die Chance, eine Reihe von Aktivitäten zu absolvieren und Stempel zu sammeln, die exklusive Gegenstände freischalten.

Darüber hinaus wird Red eine Podiumsdiskussion von Thread Games mit dem Titel „The Power of Words: A Conversation with the Voices of Dustborn“ am 21. März um 14.00 Uhr EST im Albatross Theatre stattfinden.

An dieser Diskussionsrunde nehmen die Talente hinter Dustborn teil, darunter Jess Erion, Autor von Dustborn, und die Hauptsynchronsprecher des Spiels, Dominique Tipper (The Expanse, One Ranger) als Pax und Safiyya Ingar (The Witcher) als Sai. Unter der Moderation von Katy Bentz (Life is Strange) wird die Gesprächsrunde in die Welt von Dustborn eintauchen und die Herangehensweise des Teams an die authentische Charaktererstellung und das Geschichtenerzählen beleuchten. Diese Diskussionsrunde wird live auf dem Twitch-Kanal der PAX East, Twitch.tv/PAX, übertragen.

LYSFANGA: THE TIME SHIFT WARRIOR

Eine 20-minütige Demo der Steam-Version des Spiels wird auf dem Spotlight by Quantic Dream-Stand spielbar sein.

Diese Demo führt die Spieler in die wichtigsten Mechanismen und die Welt von Lysfanga ein. Sie enthält einen 10-minütigen Abschnitt aus dem weiteren Verlauf des Spiels, um den Spielern die Möglichkeit zu geben, einige Zauber und Runen zu testen und verschiedene Spielstile zu erleben. Die Demo endet mit einem anspruchsvollen Bosskampf.

SHADOWS OF THE DAMNED: HELLA REMASTERED

Grasshopper Manufacture lädt Fans ein, den Stand zu besuchen und die erste spielbare Demo der überarbeiteten Version ihres Kultklassikers Shadows of the Damned aus dem Jahr 2011 auszuprobieren!

Die Demo bietet den Spielern einen neuen Blick auf die düsteren Eskapaden des Antihelden Garcia Hotspur, der auf der Suche nach seiner Freundin Paula die Tiefen der Hölle durchquert und Dämonen tötet. Diejenigen, die die Demo abschließen, werden mit einem speziellen Shadows of the Damned: Hella Remastered Untersetzer belohnt.

Außerdem wird der CEO von Grasshopper Manufacture, Goichi „SUDA51“ Suda, während der gesamten Messe regelmäßig am Stand erscheinen, um mit den Fans zu plaudern, Spiele zu spielen und Fotos zu machen. Schaut am Stand vorbei, um Hallo zu sagen und einen speziellen Pin mit Garcias Sidekick, Johnson, zu erhalten!

RUSTY RABBIT

Die Besucher werden erstmals Gelegenheit haben, diesen 2,5D-Action-Side-Scroller, der für PlayStation 5 und PC erscheint, auszuprobieren.

Rusty Rabbit wurde in Zusammenarbeit zwischen NetEase Games und dem Visual-Novel-Unternehmen NITRO PLUS entwickelt und bietet eine tiefgründige Geschichte mit viel Action, Erkundung und „Smash and Dash“-Gameplay-Action. Der bekannte Anime-Autor Gen Urobuchi, der auch das ursprüngliche Konzept und das Drehbuch für das Spiel entwickelt hat, gibt den Spielern die Möglichkeit, die ersten Level des Spiels zu spielen und mehr über die Handlung und die einzigartige Spielmechanik zu erfahren.

Um Rusty Rabbit auf der Convention zu promoten, wird ein Content Creator in einem gebrandeten Hasen-Strampler mit einem Mikrofon in Form einer Karotte die Teilnehmer mit zufälligen Fragen im Stil von „Billy on the Street“ löchern. Am Ende des Interviews erhält jeder Teilnehmer eine Premium-Kaninchenmütze und eine individuelle Einladung zu unserer STAMP-EDE-Veranstaltung am Samstag, den 23.3. um 15:30 Uhr.

In Anlehnung an die „March of the Murlocs“-Tradition auf der Blizzcon wird das STAMP-EDE-Event die Teilnehmer dazu ermutigen, sich am NetEase-Stand zu versammeln und gemeinsam durch die Convention zu marschieren (oder zu hüpfen, wie man es bevorzugt). Schilder werden den Weg zum Treffpunkt weisen und Schlüsselanhänger und Aufkleber mit dem Rusty Rabbit-Logo werden an die umstehenden Massen verteilt.