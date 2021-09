Quantic Dream: Studio könnte an einem neuen Star Wars-Spiel arbeiten

Autor:, in / Quantic Dream

Quantic Dream könnte laut den neuesten Gerüchten an einem neuen Star Wars-Spiel arbeiten.

Es gibt neue Gerüchte, dass Quanti Dream an einem neuen Star Wars-Spiel arbeiten könnte. Der Leaker und Insider „Tom Henderson“ hat (durch die Blume) bekannt gegeben, dass das Studio hinter Heavy Rain und Detroit: Become Human an einem Star Wars-Titel werkelt.

Selbstverständlich handelt es sich hierbei keineswegs um eine offizielle Bestätigung, sondern nur um ein Gerücht. Deswegen solltet ihr diese Meldung mit Vorsicht aufnehmen.