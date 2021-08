Saints Row Reboot: Neuauflage des Spiels spaltet Fans

Der erste Trailer zu Saints Row Reboot hat die Spieler auf YouTube gespalten, während Entwickler Volition klargestellt hat, dass man sich dem Druck nicht beugen wird.

Die drei meistgesehenen Versionen des Reveal Trailers auf den offiziellen YouTube-Kanälen von PlayStation, Xbox und Saints Row haben ungewöhnlich viele Dislikes. Die drei Videos wurden insgesamt etwa eine Million Mal angesehen und haben rund 70.000 Nutzerinteraktionen erhalten.

Interessant ist, dass der Trailer auf dem offiziellen Saints Row-Kanal ein deutlich schlechteres Verhältnis von Likes zu Dislikes aufweist als die anderen. Auf dem PlayStation- und Xbox-Kanal hat das Video etwa 50 Prozent bzw. 54 Prozent positive Resonanz.

Trotzdem hat Entwickler Volition deutlich gemacht, dass er seine Vision für das Spiel aufgrund der ersten Reaktionen nicht ändern wird.

We are not backing down on this game. We get it, it’s new and it’s a shock reaction to a reboot like no other. The gif was supposed to convey that.

— Saints Row (@SaintsRow) August 26, 2021