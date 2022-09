Saints Row Reboot: Xbox One S|X und PlayStation 4|Pro im Vergleich

Autor:, in / Saints Row Reboot

Wie die Performance von Saints Row Reboot auf Xbox One S|X und PlayStation 4|Pro ausschaut, zeigt Digital Foundry im Video.

Kurz nach der Veröffentlichung des Saints Row Reboots war Digital Foundry mit einem Vergleich des Spiels auf den aktuellen Spielekonsolen Xbox Series X|S und PlayStation 5 zur Stelle. Dort zeigten die Experten, wie es um die Performance, Grafik und FPS im Open World-Actionspiel bestellt ist.

Doch wie sieht es auf der vorherigen Konsolengeneration aus?

Auch dazu wurde jetzt ein Video veröffentlicht, in dem Xbox One S, Xbox One X sowie PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro unter die Lupe genommen wurden.

Im Gegensatz nur aktuellen Generation, kommen auf den Last-Gen-Konsolen nur jeweils ein fester Modus zum Einsatz, Raum für grafische Einstellungen gibt es nicht.

Folgende Auflösung und FPS wurden auf den alten Konsolen ermittelt:

Xbox One X

Auflösung: 1440p

Framerate: zwischen 20 und 60 FPS

Xbox One S

Auflösung: 864p

Framerate: zwischen 20 und 60 FPS

PlayStation 4

Auflösung: 1080p

Framerate: zwischen 20 und 60 FPS

PlayStation 4 Pro

Auflösung: 1080p

Framerate: zwischen 20 und 60 FPS

Die Analyse und der Vergleich im Video: