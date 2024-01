Showcase 2024: Aufzeichnung und alle Infos zur Xbox Developer Direct

Schaut euch hier die Xbox Developer Direct in 4K an und schaut euch die vorgestellten Spiele in aller Ruhe an.

Gestern hat Microsoft einen ersten Xbox Developer Direct Showcase veranstaltet und allen Fans einen Vorgeschmack gegeben, worauf sie sich im Jahr 2024 freuen können.

Hier gibt es eine kleine Zusammenfassung, ein Highlight-Video und die komplette Aufzeichnung in 4K.

Avowed – Erscheint im Herbst 2024 (Xbox Serie X|S, PC, Cloud – ab dem ersten Tag im Game Pass)

Game Director Carrie Patel, Gameplay Director Gabe Paramo und Art Director Matt Hansen lieferten einen ersten Einblick in das Gameplay von Obsidians kommendem Fantasy-Action-RPG. Mit Avowed bleibt Obsidian sich treu und setzt weiter auf tiefgründige Themen, bei denen die Wahl der Spieler im Vordergrund steht.

Senua’s Saga: Hellblade II – Erscheint am 21. Mai 2024 (Xbox Serie X|S, PC, Cloud – ab dem ersten Tag im Game Pass)

Ninja Theory nahm euch mit hinter die Kulissen ihres Studios in Cambridge, um einen Blick auf Senua’s Saga: Hellblade 2 zu werfen. Im Rahmen ihrer Präsentation wurde mehr über das Handwerk hinter ihrem neuen Titel offenbart, der sich jetzt in den letzten Monaten der Entwicklung befindet.

Ab dem 21. Mai könnt ihr Senua auf ihrem neuen Abenteuer begleiten. Senua’s Saga: Hellblade 2 ist ab sofort für eure Wunschliste auf Steam und als Vorinstallation im Xbox Game Pass verfügbar.

Visions of Mana – Erscheint im Sommer 2024 (Xbox Series X|S, PC)

Eine große Überraschung bereiteten SQUARE ENIX, die mit Visions of Mana den ersten neuen Teil der Serie seit 15 Jahren und das Debüt auf Xbox-Plattformen vorstellten.

Der Produzent der Serie, Masaru Oyamada, präsentierte einen kleinen Einblick in das wunderschöne neue RPG und zeigte Gameplay- und Behind-the-Scenes-Material vor der Veröffentlichung im Sommer 2024.

Ara: History Untold – Erscheint im Herbst 2024 (PC – ab dem ersten Tag im PC Game Pass)

Die Verantwortlichen bei Oxide Games haben während der gestrigen Developer_Direct einen völlig neuen Einblick in das Gameplay und die wichtigsten Features von Ara: History Untold gegeben.

Indiana Jones and the Great Circle – Erscheint 2024 (Xbox Serie X|S, PC – ab dem ersten Tag im Game Pass)

Mit über 13 Minuten Gameplay-Material wurde Indiana Jones and the Great Circle während der Developer_Direct von den Entwicklern offiziell vorgestellt.

Dieses neue Abenteuer mit dem legendären Archäologen stammt vom preisgekrönten Team von MachineGames – den Machern von Wolfenstein: The New Order und Wolfenstein: The New Colossus – in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games und produziert von Todd Howard von Bethesda Game Studios.

Ein kurzes Recap-Video zum Showcase gibt es hier zu sehen:

Falls ihr euch die Xbox Developoer Direct noch einmal in alle Ruhe anschauen möchtet, gibt es hier die komplette Aufzeichnung in 4K: