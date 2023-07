SONY: Patent für Echtzeit-Unterstützung durch Experten

Autor:, in / SONY

SONY hat ein Patent für eine Echtzeit-Unterstützung in Spielen durch Experten eingereicht.

Wer in einem Spiel an einer bestimmten Stelle nicht weiterkommt, der legt entweder erst einmal den Controller zur Seite und macht eine Pause oder schaut sich einen Guide im Internet an.

In Zukunft könnte aber auch direkt ein Experte zur Seite stehen, der euch hilft. An einer solchen Idee arbeitet man zumindest bei SONY.

Der Hersteller von PlayStation-Konsolen beschreibt in einem eingereichten Patent eine Methode zur Echtzeit-Unterstützung. Spieler werden demnach mit jemandem verbunden, der dabei helfen soll, im Spiel weiterzukommen oder ansonsten zu Gameplay-Videos weitergeleitet.

Ob diese Methode künftig den Blick in Komplettlösungen, Guides und Videos über ein zweites Gerät erspart, bleibt abzuwarten.

Wie immer gilt bei solchen Patenten, dass sie nicht zwangsläufig auch in einem marktreifen Produkt oder eine Funktion enden müssen.