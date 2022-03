Starfield: Die Spieler werden ausflippen laut Lead Designer

Emil Pagliarulo ist Design Director bei den Bethesda Game Studios. Außerdem ist er Lead Designer und Autor beim neuen Rollenspiel Starfield, das am 11. November 2022 exklusiv für Xbox und PC erscheint.

Ein Interview mit Pagliarulo, der fast 20 Jahre im Unternehmen ist, wurde jetzt auf der Webseite des Publishers veröffentlicht.

In dem ausführlichen Interview spricht Pagliarulo über Stationen seiner Karriere, an welchem Spiel er zuerst gearbeitet hatte oder darüber, wie ein typischer Arbeitstag mit Starfield aussieht.

Mit Starfield arbeitet Pagliarulo an etwa ganz besonderem. Schließlich ist es die erste neue Spielmarke von Bethesda seit 20 Jahren. Die Entwicklung sei stellenweise chaotisch, wie er erzählt. Doch als die verschiedenen Systeme für Starfield erstmals zusammenkamen, online gingen und die Vision Gestaltung annahm, das war wirklich etwas Besonderes, bei dem er dachte, dass auch die Spieler ausflippen werden.

„Zu sagen, dass man die erste neue IP des Studios in zwanzig Jahren macht, ist das eine. Es auch wirklich zu tun, ist eine andere Geschichte. Es ist so Ehrfurcht einflößend zu sehen, wie sich Starfield Stück für Stück in dieses großartige Spiel verwandelt und wir dabei so viel neuen Boden betreten. Es gibt einen Punkt bei der Arbeit an einem Spiel, wo es einfach nur pures Chaos ist, besonders in der Frühphase, weil – Achtung, hier kommt ganz was Neues – Spielentwicklung nun mal so ist. Aber dann kommst du an einen Punkt, an dem die Systeme langsam wirklich online gehen, und die Sachen fangen an, gut zu funktionieren und Gestalt anzunehmen, und du siehst, wie alles sich zu der Vision formt, die du hattest, als diese verrückte Reise ihren Anfang nahm. Als das zum ersten Mal mit Starfield passierte, war das wirklich so: „Oh. Oh, wow. Ja. Das ist … wirklich was Besonderes. Die Spieler werden ausflippen.“ Jetzt müssen wir es einfach fertig machen!“