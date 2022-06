Starfield: Rollenspiel erhält den letzten Feinschliff

Das Rollenspiel Starfield zu verschieben, war gewiss keine erfreuliche Nachricht. Im Hinblick auf den zu erwartenden Umfang des Titels dürfte die zusätzliche Zeit am Ende aber sowohl dem Team als auch den Spielern zugutekommen.

Derzeit kann nur darüber spekuliert werden, wann Starfield auf Konsolen exklusiv für die Xbox und darüber hinaus auf dem PC erscheinen wird. Letzte Hinweise deuteten auf das erste Quartal 2023 hin.

In einem Media-Briefing verriet Todd Howard jetzt als verantwortlicher Game Director, dass Starfield in einer Phase ist, wo man dem Spiel den letzten Feinschliff verpasse.

Für Xbox Chef Phil Spencer ist Starfield hingegen ein echter Meilenstein bei der Übernahme von ZeniMax Media und stellt eine einzigartige Möglichkeit dar.

„Starfield ist für mich eine einzigartige Gelegenheit. Todd Howard ist schon sehr lange ein Freund, und die Tatsache, dass Bethesda Game Studios an einer neuen IP arbeitet, hat lange auf sich warten lassen… Das wird ein Meilenstein für uns sein – in Bezug auf die Übernahme von ZeniMax, die Zusammenarbeit mit Todd und die Markteinführung dieses Spiels.“

Howard freut sich auch, dass Spieler erleben werden, was sie geschaffen haben und sagte:

„Die Spieler da draußen können erleben, was wir erschaffen und es mehr Menschen auf der ganzen Welt zugänglich machen, und das auf so viele verschiedene Arten, wie wir es noch nie zuvor getan haben.“

Zudem sei man auch mit Xbox Series X und Xbox Series S in der Lage etwas zu machen, was die Vorteile der Konsolen wirklich ausnutzt.

„Wir in der Lage sind, etwas zu machen, das die Vorteile der Xbox wirklich ausnutzt – auf den Maschinen selbst, mit der Series S und X, und auch mit dem Wissen, dass jeder, der das Spiel spielt, es auch auf dem PC oder in der xCloud spielen kann, oder auf welchem Bildschirm auch immer.“

„Unsere Fähigkeit, Menschen zu transportieren, sie in neue Welten zu versetzen, in denen sie Erfahrungen machen können, die sich für den Moment, in dem man sich darin befindet, real anfühlen, und die Emotionen, die man hat. Wir haben das bei unseren anderen Franchises wie The Elder Scrolls, Skyrim und der Fallout-Reihe gesehen. Wir arbeiten jetzt sehr eng mit Xbox zusammen, um aus [Starfield] die bestmögliche Erfahrung zu machen. Nicht nur bei der Hardware, sondern auch bei der Art und Weise, wie die Leute darauf zugreifen, und in der Lage zu sein, ein Spiel wie dieses mehr Leuten zugänglich zu machen als jedes andere unserer Spiele – das ist wirklich eine unglaubliche Chance.“