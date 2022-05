The Day Before: Veröffentlichung auf März 2023 verschoben

Autor:, in / The Day Before

Die Veröffentlichung des Open-World-Survival-MMOs The Day Before wurde auf den 1. März 2023 verschoben.

Wie IGN berichtet, wurde die Veröffentlichung des von Fntastic entwickelte Open-World-Survival-MMOs The Day Before auf den 1. März 2023 verschoben. Eigentlich sollte der Titel am 21. Juni 2022 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.

Zudem wurde bekannt gegeben, dass The Day Before auf die Unreal Engine 5 umsteigt, um das Gameplay auf eine neue Stufe zu heben:

„Wir sind uns der großen Verantwortung bewusst, der wir gegenüberstehen, und freuen uns von Herzen und mit großer Dankbarkeit, ankündigen zu können, dass The Day Before auf die neue Unreal Engine 5-Technologie umsteigt! Der Übergang zu einer fortschrittlicheren und angepassteren Open-World-Engine wird das Gameplay von The Day Before noch fantastischer machen.“

In The Day Before müssen sich Spieler in den von einer Pandemie gebeutelten Vereinigten Staaten zurechtfinden. Es gilt Waffen, Lebensmittel und Ressourcen zu sammeln, um sich gegen Infizierte und andere Überlebende zu behaupten.

Die zahlreichen Umgebungen des Spiels, die Überlebenden-Kolonien, verlassene Städte und mehr beherbergen, lassen sich dabei sowohl zu Fuß als auch per Fahrzeug erkunden.