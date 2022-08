The Elder Scrolls Online: Lost Depths DLC im neuen Gameplay Trailer enthüllt

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online: Lost Depths wurde auf der QuakeCon enthüllt. Hier gibt es den ersten Gameplay Trailer zu sehen!

Taucht ein in The Elder Scrolls Online: Lost Depths und enthüllt die Geheimnisse des Systres-Archipels, während ihr zwei aufregende neue Dungeons erforscht.

Kämpft gegen den eindringenden Feuerzirkel in der Erdwurzel-Enklave und erforscht die verlorenen Überlieferungen des Druidenkönigs in Graven Deep, während ihr neue Geschichten erlebt, die das jahrelange Abenteuer Vermächtnis der Bretonen fortsetzen. Was werdet ihr entdecken, das tief unter dem Meer und der Erde vergraben ist?

The Elder Scrolls Online: Lost Depths DLC-Spielpaket und der kostenlose Patch Update 35 für das Basisspiel erscheinen am 22. August für PC/Mac und Stadia und am 6. September 2022 für Xbox- und PlayStation-Konsolen.

Ihr könnt Zugang zu diesem neuen Dungeon-DLC über eine ESO Plus-Mitgliedschaft oder durch den Kauf von Kronen aus dem Kronen-Shop im Spiel erhalten.

Darüber hinaus ist das „The QuakeCon 2022 Free Play Event“ in The Elder Scrolls Online (TESO) verfügbar, wie wir bereits berichtet haben. Dazu wartet der QuakeCon Sale auf euch, wobei es zahlreiche TESO-Angebote gibt und einen Ultimate-Perk gibt es auch noch.

The Elder Scrolls Online – QuakeCon Sale