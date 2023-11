The Game Awards: Nominierungen ergeben keinen Sinn, meinen Fans

Autor:, in / The Game Awards

Viele Nominierungen bei den diesjährigen The Game Awards ergeben keinen Sinn, meinen viele Fans und Beobachter, was für reichlich Kritik sorgt.

Geoff Keighley muss sich derzeit sehr viel Kritik zu den Nominierungen der The Game Awards 2023 anhören. Auf einige Punkte der Fans hat Geoff nun reagiert und versucht einige Dinge klarzustellen. Doch die Kategorien und die Nominierungen der The Game Awards sorgen nicht zum ersten Mal für reichlich Aufruhr in der Spielergemeinde.

So zeigen sich viele Fans verwundert darüber, warum beispielsweise ein Remake wie Resident Evil 4 tatsächlich zum „Game of the Year“ (GotY) nominiert werden kann und warum es keine eigenständige „Remake“-Kategorie gibt. Außerdem äußerte man im Vorfeld der Nominierungen schon den Wunsch wenigstens bei den „GotY“-Auszeichnungen von sechs auf zehn Kandidaten aufzustocken, vor allem weil dieses Jahr ein solch starkes Spieljahr war. Ebenfalls regen sich Fans nicht erst seit diesem Jahr darüber auf, dass „Rennspiele“ in der Kategorie „Sport“ untergehen und viele Nominierungen doch arg willkürlich wirken oder aus der Luft gegriffen sind.

So wurde beispielsweise „XTQZZZ“ als bester Coach im Eports nominiert, obwohl er gar kein Esports-Coach ist. Er selbst hat deshalb verlangt, dass die Nominierung seiner Person aberkannt wird. Fans zeigten sich auch verwundert, warum Super Mario Wonder als bestes Multiplayer-Spiel nominiert wurde. Da die Anzahl der Nominierungen stark begrenzt ist, sollte die Jury hier eine bessere Auswahl treffen, heißt es weiter.

Geoff Keighley antwortete auf die Kritik: „Es gab so viele großartige Spiele im Jahr 2023.“ „Ich wünschte, wir könnten die Rhetorik überwinden, dass ein Spiel, das in einer Kategorie nicht nominiert ist, unwürdig oder schlecht ist. Es hat es in einem hart umkämpften Jahr einfach nicht in die engere Auswahl geschafft.“ „Selbst wenn ein Spiel nicht nominiert wurde, war es vielleicht auf Platz 6 oder 7 bei der Abstimmung.“ „Im Laufe des Monats werden wir auch unsere Kategorie Players‘ Voice einführen, in der ihr zu 100 % über den Gewinner aus 30 nominierten Spielen entscheiden könnt. Bleibt dran für Details.“