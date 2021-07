The Witcher 3: Wild Hunt: Netflix-inspirierter DLC für alle Versionen des Spiels

Die kommenden, Netflix-inspirierten Inhalte zu The Witcher 3: Wild Hunt, werden für alle Versionen des Spiels erhältlich sein.

Wie wir bereits berichtet hatten, wurden während der von Netflix und CD Red Project veranstalteten WitcherCon eine Reihe von Informationen bekannt gegeben. Neben dem Start der zweiten Staffel der Netflix Serie The Witcher, gab es Neuigkeiten zur Veröffentlichung des Next-Gen-Updates von The Witcher 3: Wild Hunt, das noch in diesem Jahr folgen wird.

Darüber hinaus gaben die Entwickler bekannt, dass es zusätzliche Erweiterungen zum Spiel geben wird, die von der TV-Serie beeinflusst wurden:

„The Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen-Update erscheint dieses Jahr für PS5, Xbox Series X/S und PC! Hier ist ein kleiner Vorgeschmack auf unser aktualisiertes Cover. Spoiler-Alarm: Wir haben auch einige kostenlose DLCs vorbereitet, die von [Netflix] inspiriert wurden.“

Die Entwarnung, ob dieser Content nur für Next-Gen-Konsolen veröffentlicht wird, folgte prompt: