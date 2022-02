Ubisoft: Übernahme bei passendem Angebot möglich

Hochpreisige Übernahmen sind in den letzten Monaten innerhalb der Gaming-Branche eher die Regel als die Ausnahme. Angefangen bei Zenimax, über Zynga und Activision bis zuletzt Bungie, gab es einige milliardenschwere Akquisitionen von namhaften Unternehmen.

Während einer Geschäftskonferenz äußerte sich nun Ubisoft-CEO Yves Guillemot dazu, ob in näherer Zukunft auch dem französischen Spielentwickler und Publisher ein ähnliches Schicksal blühen könnte.

Zwar sei er davon überzeugt, dass Ubisoft auch weiterhin unabhängig bleiben könne, alle Angebote zum Kauf des Unternehmens würden allerdings im Interesse der Stakeholder geprüft:

„Wir haben immer Entscheidungen im Interesse unserer Stakeholder getroffen, das sind unsere Mitarbeiter, Spieler und Aktionäre. Ubisoft kann unabhängig bleiben: Wir haben das Talent, die finanziellen Möglichkeiten und ein großes Portfolio an Original-IPs.“

Auch CFO Frederick Duguet untermauert die Aussagen seines Kollegen und betont die Fähigkeit des Unternehmens auch in Zukunft unabhängig zu bleiben. Zu Spekulationen über etwaige Übernahmeangebote oder Interessenten wollten sich die beiden Führungskräfte nicht äußern:

„Was wir sagen können, ist, dass wir über hochwertige Vermögenswerte verfügen. Wir haben die Größe, um unabhängig zu bleiben und in Zukunft sehr bedeutende Werte zu schaffen, weil wir in Bezug auf unsere Belegschaft, Technik, Technologie, geistiges Eigentum und engagierte Gemeinschaften über die nötige Größe verfügen.“

„Deshalb sind wir heute in der Lage, so viele Plattformen mit so hochwertigen Inhalten zu bedienen.“

„Natürlich werden wir uns nicht an Spekulationen zu potenziellem Interesse an einem Ubisoft-Kauf äußern.“