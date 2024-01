Unity: 1800 Mitarbeiter werden entlassen

Autor:, in / Unity

Am Montag teilte Unity in einem internen Memo sowie den Aufsichtsbehörden mit, dass man 25 % bzw. 1800 seiner Mitarbeiter entlassen werde. Auf die Bekanntgabe am Montag folgte nachbörslich ein Anstieg der Aktie um 5 %.

Für das in San Francisco ansässige Unternehmen ist es die größte Entlassungswelle, die man bis März abschließen will.

Wie Reuters berichtet, treffen die Entlassungen Mitarbeiter in allen Teams, Regionen und Bereichen.

Überraschend sind die Entlassungen nicht. Im November kündigte Interims-CEO Jim Whitehurst einen „Reset des Unternehmens“ an.

Am Montag sagte Whitehurst im Memo: „Wir … reduzieren die Anzahl der Dinge, die wir tun, um uns auf unser Kerngeschäft zu konzentrieren und unseren langfristigen Erfolg und unsere Rentabilität voranzutreiben.“

Auch wenn Whitehurst keine Angaben über die strukturellen Veränderungen machte, bestätigte ein Sprecher ein solches Vorhaben.

Im September versucht Unity eine neue Preispolitik für Laufzeitgebühren einzuführen. Dies führte zu einem Aufstand der Entwickler und einem Absturz der Aktie. Später nahm man die Entscheidung zurück und CEO John Riccitiello trat zurück.