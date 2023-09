Unity: Studios kürzen Zahlungen, Unity reagiert

Die Reaktionen auf die angekündigte Umstellung ihres Abo-Modells trifft die Unity Create schwer. Wie wir berichteten, kündigte das Unternehmen unter der Führung von CEO John Riccitiello und Marc Whitten umfangreiche Änderungen an ihrem Bezahlmodell an.

Die ersten Reaktionen über die Social-Media-Kanäle sind eindeutig. Viele Entwickler wenden sich in einem offenen Brief an Unity, ihr Bezahlmodell zu überdenken. Eingesessene Studios wie Devolver Digital kündigten sogar an, ihr Spiel komplett vom Markt zu nehmen sowie die genutzte Engine in Zukunft zu vermeiden.

Eine wachsende Gruppe aus Entwicklern reagierte jetzt ebenfalls mit weiteren Maßnahmen auf die Ankündigung. Die Studios Azur Games, Voodoo, Homa, Century Games, SayGames, CrazyLabs, Original Games, Ducky, Burny Games, Inspired Square, Geisha Tokyo, Tatsumaki Games, Kayac, New Story, Playgendaary und Supercent kürzen als Gruppe die Zahlungen an Unity ein. Betroffen hiervon sind geplante Werbe- und Monetarisierungseinnahmen sowie die Abschaltung von Werbe-Tools in ihren Anwendungen.

In einem offenen Brief wendet sich das Kollektiv an weitere Entwickler, sich diesem Protest anzuschließen.

Das Kollektiv schreibt: „Wir lehnen diesen Schritt entschieden ab, der die einzigartigen Herausforderungen und die Komplexität unserer Branche missachtet. Obwohl wir unsere Arbeit immer als gemeinschaftliche Anstrengung betrachtet haben, hat uns diese Entscheidung überrumpelt. Mit einem Federstrich haben Sie Hunderte von Studios in Gefahr gebracht, und das alles ohne Rücksprache oder Dialog. Um es in nachvollziehbaren Worten auszudrücken: Was wäre, wenn die Autohersteller plötzlich beschließen würden, uns jeden gefahrenen Kilometer mit dem Auto in Rechnung zu stellen, das Sie vor einem Jahr gekauft haben? Die Auswirkungen auf die Verbraucher und die gesamte Branche wären seismisch.“ Weiter heißt es: „Die Laufzeitgebühr ist eine inakzeptable Verschiebung in unserer Partnerschaft mit Unity, die sofort gekündigt werden muss.“

Inzwischen versucht Unity Create um Riccitiello und Whitten die Wogen zu glätten.

Auf dem offiziellen X-Kanal postet Unity Create: „Wir haben euch gehört. Wir entschuldigen uns für die Verwirrung und die Verärgerung, die die am Dienstag angekündigte Richtlinie für Laufzeitgebühren verursacht hat. Wir hören zu, sprechen mit unseren Teammitgliedern, unserer Community, unseren Kunden und Partnern und werden die Richtlinie ändern. Wir werden in ein paar Tagen ein Update veröffentlichen. Wir danken Ihnen für Ihr ehrliches und kritisches Feedback.“

Die Ankündigung stößt auf wenig Vertrauen in der Community sowie bei den Entwicklern. Unter anderem antwortet der bekannte US-Twitch-Streamer Cohh Carnage auf die Ankündigung.

Er schrieb: „Wir haben euch gehört. Wir haben euch aber nicht zugehört. Das hier ist ein Haufen Marketinggerede, um euch vorzugaukeln, dass wir etwas tun, während wir in Wirklichkeit nur herausfinden, wie wir das, was wir bereits beschlossen haben, weiterhin tun können. Vielen Dank für euer ehrliches und kritisches Feedback. Wie bitte? Ganz im Ernst.“

Geoff Keighley, Host der Game-Awards, reagierte ebenfalls knapp auf die Ankündigung. Keighley fordert: „Lasst uns die Änderungen sehen!“

Währenddessen stellte sich heraus, die Morddrohungen, über die wir berichtet haben, kamen von einem Mitarbeiter der Unity Create selbst. Die Polizei aus San Francisco bestätigte dies bereits offiziell.