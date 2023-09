Unity: Engine-Gebühren ein katastrophales Risiko

Der aktuelle CEO der Unity-Firma, John Riccitiello, erregte in der Zeit bei Electronic Arts bereits die Gemüter. Vor 12 Jahren sprach dieser von der Idee, die Spieler mit ungewöhnlichen kostenlosen Inhalten zu versorgen. Seine Idee war, das Magazin oder die Patronen in einem Shooter als kostenpflichtigen Inhalt anzubieten. Doch für Entwickler und Gamer kommt es anscheinend noch härter, doch fangen wir von vorne an.

Spiele auf Basis der Unity-Engine gibt es wie Sand am Meer. Das Grafikgerüst treibt neben zahllosen Mobile- und Virtual-Reality- ebenso viele PC- oder Konsolen-Spiele an. Bereits in der Vergangenheit machte der Geschäftsführer Marc Whitten mit kruden Aussagen auf sich aufmerksam, in denen er Entwickler als Idioten beschimpfte, um sich kurz darauf wieder zu entschuldigen.

Mit der neuesten Meldung der Firma geht jetzt ein Raunen durch die Reihen der Gaming-Branche, ebenso melden sich vermehrt Entwickler zu Wort.

Ab dem 1. Januar 2024 erhebt das Unternehmen eine Lizenzgebühr auf alle Spiele, die mit ihrer Grafik-Engine laufen. Im Grunde ist das keine große Überraschung, die Unreal Engine von Epic Games besitzt ebenfalls ein Modell zur Monetarisierung. Dieses richtet sich nach den effektiven Umsatzzahlen eines Spiels, an denen sich dann prozentual bedient wird.

Marc Whitten, Präsident von Unity Create, sprach in einem Interview darüber, dass die Erhaltung ihrer Engine ein „teures Unterfangen“ ist. Dieses möchte man somit auf diesem Weg auffangen. Das Vorhaben gestaltet sich aber äußerst kostspielig für Studios, die künftig die Unity Engine nutzen.

Diese wird in Zukunft in drei Abo-Modellen angeboten, welche Schwellenwerte für Umsatzzahlen sowie Downloads und Installationen enthalten.

Erreicht ein Studio den Umsatz-Schwellenwert seines gewählten Abos, fällt eine Gebühr pro Installation des Spiels an. Erreicht ihr Spiel zum Beispiel somit die im Abo geplanten 100.000 Downloads, dann müsste der Spielentwickler in Zukunft für jede erneute Installation des Spiels 20 Cent an Unity zahlen. Unabhängig davon, ob das Spiel gekauft oder eine Web-Applikation ist.

Solltet ihr also das Spiel Cuphead besitzen, welches weit über 100.000 Downloads erreicht hat, müsste das Studio dahinter jedes Mal 20 Cent bezahlen, wenn ihr es erneut installiert!

Marc Whitten sagte dazu: „Unity Runtime ist der Code, der auf Spielgeräten ausgeführt wird und dafür sorgt, dass Made with Unity-Spiele in großem Umfang funktionieren, mit Milliarden von monatlichen Downloads. Wir führen eine Unity-Laufzeitgebühr ein, die jedes Mal greift, wenn ein qualifiziertes Spiel von einem Endbenutzer heruntergeladen wird. Wir haben uns dafür entschieden, weil jedes Mal, wenn ein Spiel heruntergeladen wird, auch die Unity Runtime installiert wird.“ „Außerdem glauben wir, dass eine anfängliche Installationsgebühr es den Entwicklern ermöglicht, die laufenden finanziellen Gewinne aus dem Engagement der Spieler zu behalten, im Gegensatz zu einer Umsatzbeteiligung.“

Viele Entwickler zeigen sich empört darüber. Aussagen wie: „Ich als Unity kann also Spiele immer wieder installieren lassen, und würde immer wieder 20 Cent verdienen? Das ist grandios!“ – zeigen, wie brisant die Lage ist. Zusätzlich versicherte der Anbieter der Engine, dass ebenso Web-Games von dieser Bestimmung betroffen sind. Hier erfolgt zwar keine feste Installation auf eurem Gerät, allerdings wird zum Start die Engine ebenso neu gepuffert.

Das Studio Aggro Crab meldete sich auf X bereits zu Wort, der Entwickler wird in Zukunft auf das Nutzen von Unity verzichten. Nic Tringali, Game Designer von Lunar Division befürchtet ebenso schlimme Szenarien in Verbindung mit wütenden Spielern wie bei einem Review-Bombing.

Er fragte offen: „Was ist, wenn die Leute wütend genug werden und eine Masseninstallation organisieren, obwohl sie wissen, dass es die Entwickler Geld kostet? Wurden diese extrem grundlegenden Punkte überhaupt berücksichtigt? Wie wird verrechnet, wenn ich mein Spiel auf dem PC und einem Steam Deck installiere?“

Derzeit bleibt abzuwarten, ob Marc Whitten mit Unity Create weiter an diesem Kurs festhält. Sollte es an dem sein, wird das offensichtlich eine schwierige Zeit für den Engine-Anbieter.