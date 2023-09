Unity: Entwickler reagieren auf Gebührenmodell

Autor:, in / Unity

Immer mehr Entwickler äußern sich zu der Ankündigung, die Unity Engine werde zum 1. Januar in einem Abo-Modell vertrieben.

Nach den Ankündigungen zur Umstellung der eigenen Monetarisierung gerät Unity Create und der CEO-Stab unter immer heftigeres Kreuzfeuer. Gezwungen durch die Reaktionen der Entwickler innerhalb von kürzester Zeit, stellte das Unternehmen einige Gegebenheiten um.

Ursprünglich war geplant, jede erneute Installation ebenfalls mit einer Gebühr zu versehen, sobald ein gewisser Umsatz erreicht ist. Schnell war die Sorge bei Entwicklern groß, diese Summe nicht mehr bezahlen zu können. Gerade junge, kleine Teams hätten hier mit astronomischen Zahlen zu kämpfen. Im Zuge dieser Ankündigung seitens Unity Create erfolgen jetzt die ersten Reaktionen von eingesessenen Studios.

Devolver Digital verkündete auf ihrem X-Kanal für Cult of the Lamb, das Spiel ab dem 1. Januar 2024 nicht mehr zu vertreiben und löschen zu lassen. Ein erneuter Kauf der Kult-Simulation wäre damit nicht mehr möglich.

Landfall kündigte ebenfalls auf ihrem X-Kanal an, die Arbeit mit der Engine einzustellen. Das Studio veröffentlichte zuletzt Totally Accurate Battle Simulator sowie Clustertruck.

No Brake Games, das Studio hinter Human Fall Flat, schrieben auf ihrem X-Kanal einen Brief an Unity, sich das ganze zu überlegen.

Pixel Playground schrieb ebenfalls über ihren X-Kanal, man stelle die Zusammenarbeit ab sofort ein.

Neben den vielen Spiele-Studios gesellen sich immer mehr Künstler zu dieser Kündigungswelle dazu. Gerade Nutzer der beliebten Plattform VR-Chat sind von den Gebühren betroffen. Da die erstellten Modelle ebenfalls mit Unity angefertigt und installiert werden.

Indes steht aus, wie die großen Studios auf dem Markt reagieren. Im Zuge des Xbox Game Pass verkündigte der Engine-Anbieter bereits, dass Abo-Spiele von einer erneuten Gebühr ausgeschlossen sind. Nur die erste Installation wird in so einem Fall dem Entwickler berechnet. Wären die Spiele aus dem beliebten Angebot von Microsoft betroffen, wäre das ein Todesurteil für alle kleineren Studios innerhalb des Angebots.

Gespannt darf man sein, auf die Reaktionen der größten Nutzer der Unity Engine. Hoyoverse hat mit Genshin Impact, Honkai: Star Rail oder Honkai Impact 3rd gleich drei sehr erfolgreiche Spiele mit der Engine, welche Millionen Downloads und Einnahmen vorweisen. Blizzard Activision betreibt ihr Hearthstone mit Unity, Nintendos Pokemon Franchise Brilliant Diamond/Shining Pearl sowie Pokemon Go nutzen die Engine, Fall Guys oder Among Us… Die schier endlose Liste an hochkarätigen Titeln ist lang.

Unity Create kündigte bereits an, gerade für die Free-2-Play Spiele gesonderte Konditionen anzubieten. Diese unterliegen der Nutzung des hauseigenen Marketing-Tools, welche zum Beispiel Fremdwerbung in die Spiele einbaut. Ob diese seitens der Entwickler durch eine Gebühr aufgehoben werden kann, oder der Nutzung des neuen Abo-Modells, ist nicht klar.

Epic Games dürfte aktuell mit einem breiten Grinsen am Schreibtisch sitzen. Ari Arnbjörnsson, Unreal Engine Evangelist, postete auf seinem X-Kanal eine passende Reaktion zu dem Geschehen.

Der Epic-Programmierer schreibt: „Wir sind nur dann erfolgreich, wenn Sie erfolgreich sind. Unser 5%-Lizenzgebührenmodell tritt erst nach Ihrem ersten Bruttoumsatz von 1 Million US-Dollar in Kraft, was bedeutet, dass Sie uns 1 Cent schulden, wenn Sie 1,5 Millionen-Dollar verdienen. Und das pro Titel! Außerdem werden Einnahmen, die aus dem Epic Games Store generiert werden, von dieser Lizenzgebühr in Höhe von 5 % ausgeschlossen.“ „Und wenn Sie Ihr Spiel mit dem ‚Epic First Run‘-Programm zuerst im Epic Games Store mit einer 6-monatigen PC-Exklusivität veröffentlichen, erhalten Sie nur den gesamten Nettoumsatz. 100%. Nehmen Sie einfach das ganze Geld!“ „Auch um das danach brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Selbst wenn Sie die 1-Millionen-Dollar-Marke für einen einzelnen Titel überschritten haben, schulden Sie uns in diesem Quartal keine Tantiemenzahlungen, wenn dieser Titel in einem Kalenderquartal weniger als 10.000 US-Dollar einspielt.“