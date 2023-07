Xbox Game Pass: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche im Abo

In der neuen Woche erscheinen wieder einige neue Spiele für den Xbox Game Pass. Damit ihr euch schon einmal vorbereiten und die neue Woche mit Vorfreude beginnen könnt, gibt es hier wie gewohnt die Liste aller Neuveröffentlichungen im Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass Juli 2023

31. Juli 2023 – Venba (Konsole und PC)

01. August 2023 – Celeste (Cloud, Konsole und PC)

Darüber hinaus ist bekannt, dass Broforce Forever am 8. August, The Texas Chain Saw Massacre am 18. August und Sea of Stars am 30. August 2023 im Xbox Game Pass-Abonnement erhältlich sein werden. Welche Spiele entfernt werden, erfahrt ihr hier.