Xbox Game Pass: Jung Kook fordert euch heraus

Jung Kook, der südkoreanischer Sänger der Boygroup BTS, Songwriter und Tänzer, stellt euch ab sofort vor eine neue Herausforderung.

Dabei sollt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen und in einem Xbox Game Pass-Spiel eurer Wahl mit einem Spieler-Editor euren Helden erstellen.

Diesen teilt ihr dann mit einem Screenshot via Twitter-X und dem Hashtag #JungKookXbox und stellt euch auf eine Überraschung gegen Ende der Woche ein. Was genau, wurde noch nicht verraten.

Jung Kook from @bts_bighit wants to see how creative you can get!

Design and style your favorite Xbox character from @XboxGamePass and share it with #JungKookXbox, then stay tuned for a big update later this week. #PowerYourDreams pic.twitter.com/LydcxiHNQE

— Xbox (@Xbox) November 6, 2023