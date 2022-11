Xbox Series X: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW45/2022

In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

In der neuen Woche geben wieder zahlreiche neue Spiele ihr Debüt auf Xbox One und Xbox Series X|S. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Cobra Kai 2: Dojos Rising (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 08. November 2022

Cobra Kai 2: Dojos Rising im Microsoft Store kaufen.

Football Manager 2023 (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 08. November 2022

Football Manager 2023 Console für reduzierte 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 49,99 Euro)

Return to Monkey Island (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 08. November 2022

Return to Monkey Island im Microsoft Store kaufen.

Sonic Frontiers (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 08. November 2022

Sonic Frontiers im Microsoft Store vorbestellen:

Crowalt: Traces of the Lost Colony – 09. November 2022

Crowalt: Traces of the Lost Colony für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Geometric Sniper – 09. November 2022

Geometric Sniper im Microsoft Store kaufen.

Super Woden GP (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 09. November 2022

Super Woden GP im Microsoft Store kaufen.

Geometric Feel the Beats – 10. November 2022

Geometric Feel the Beats im Microsoft Store kaufen.

Kaiju Wars – 10. November 2022

Kaiju Wars im Microsoft Store kaufen.

Lord of the Click III – 10. November 2022

Lord of the Click III für 4,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Police Simulator: Patrol Officers (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 10. November 2022

Atari 50: The Anniversary Celebration (Smart Delivery) – 11. November 2022

Atari 50: The Anniversary Celebration für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager – 11. November 2022

Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Paper Flight – Speed Rush (Optimiert für Xbox One X) – 11. November 2022

Paper Flight – Speed Rush für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.