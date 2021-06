Xbox Series X: Informationen zum Xbox Kühlschrank sollen folgen

Die Weltpremiere des riesigen Xbox Kühlschranks haben wir bereits gefeiert. Doch wann kommt die „Retail“-Version, die sich alle Fans leisten können? Noch ist Microsoft eine Antwort schuldig und wird es wohl noch eine gewisse Zeit lang bleiben. Aber Aaron Greenberg versicherte, dass man bereits an einer Lösung arbeitet und man Details teilt, sobald man so weit ist.

Vielleicht schmeißt Microsoft dann zum Xbox FanFest 2022 kleine Kühlschränke in die tobende Menge, wer weiß! Bis dahin können sich Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten den Xbox Fridge Perk in DIRT 5 sichern.

Fair point Brad the future of Xbox is not complete without the Mini Fridge. Hope to not leave you out in the cold for too much longer. Will share more when we can! 🙅🏼‍♂️🥶

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) June 11, 2021