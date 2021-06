Xbox Series X: Microsoft erforscht und entwickelt bereits neue Xbox-Hardware

Auch wenn die Cloud und der Xbox Game Pass eine immer größere Rolle in Microsofts Plänen für die Zukunft spielen werden, wird der Technologieriese auch weiterhin Heimkonsolen auf den Markt bringen.

So bestätigte Liz Hamren, Microsofts CVP of Gaming Experiences and Platforms, dass derzeit bereits neue Xbox-Hardware erforscht wird und sich somit in der Entwicklung befindet.

„Cloud ist der Schlüssel zu unseren Hardware- und Game Pass-Roadmaps“, sagte Hamren, „aber niemand sollte denken, dass wir unsere Kernentwicklung für die Konsolen verlangsamen. Tatsächlich beschleunigen wir sie. Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an neuer Hardware und Plattformen, von denen einige erst Jahre später ans Licht kommen.“

Ob Konsole, Game Pass oder Cloud, Microsoft hat große Pläne für die Zukunft und möchte die Marke Xbox stärken und weiter ausbauen.

Eine Übersicht über diese Pläne findet ihr nachfolgend: