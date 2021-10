Xbox Series X: Microsoft prüft, ob Verbraucher selbst Konsolen reparieren dürfen

Autor:, in / Xbox Series X

Microsoft will die Möglichkeit prüfen, ob Xbox-Besitzer ihre Konsolen im Bedarfsfall selbst reparieren dürfen.

Microsoft ist das erste große Technologieunternehmen, das bereit ist, sich mit der „Right to Repair“-Bewegung auseinanderzusetzen, die fordert, dass Unternehmen es jedem ermöglichen, ihre Geräte selbst zu reparieren.

Einige große Technologieunternehmen wie Microsoft und Apple machen das Verbrauchern unmöglich, weil sie sich weigern, Ersatzteile an Personen zu liefern, die keine autorisierten Reparaturpartner sind.

Microsoft hat nun laut Grist eine Einigung mit As You Sow erzielt hat, einer gemeinnützigen Investorengruppe, die im Juni eine Aktionärsresolution eingereicht hat, in der Microsoft aufgefordert wird, die „ökologischen und sozialen Vorteile“ einer einfacheren Reparatur von Geräten zu untersuchen.

Ein unabhängiger Berater soll nun klären, welche Vorteile ein einfacherer Zugangs zu Ersatzteilen und Reparaturunterlagen bringen würde, einschließlich der Frage der Nachhaltigkeit.

Microsoft wird diese Studie nicht veröffentlichen, da sie möglicherweise Geschäftsgeheimnisse und andere geschützte Informationen enthalten könnte, aber bis Anfang Mai 2022 soll eine öffentliche Zusammenfassung der Ergebnisse veröffentlicht werden.

Sollten die Ergebnisse zeigen, dass kleinere Reparaturen in Eigenregie Vorteile für Verbraucher mit sich bringen, will Microsoft bis Ende 2022 neue Teile und Dokumentationen über sein autorisiertes Reparaturnetz hinaus zur Verfügung zu stellen und neue Initiativen starten, um bei lokalen Reparaturen zu helfen.

Trotz dieser Ankündigung bleibt Nathan Proctor von der US Public Research Interest Group vorsichtig:

„Wir wissen wirklich zu schätzen, was sie für diesen Bericht tun, aber wenn sie auftauchen, um Gesetzesentwürfe zum Recht auf Reparatur zu verhindern, gibt es noch mehr zu tun.“

Das Dilemma für Microsoft ist, dass eine der Lobbygruppen in der das Unternehmen Mitglied ist, sich gegen Gesetze zum Recht auf Reparatur aussprechen: Die Entertainment Software Association ist, der Handelsverband der Videospielindustrie in den USA.