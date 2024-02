Xbox Series X: Phil Spencer bekräftigt Xbox-Zukunft im internen Meeting

Autor:, in / Xbox Series X

Laut neuesten Berichten hat Phil Spencer alle Studios in einem internen Meeting darüber informiert, dass Microsoft weiter Xbox-Konsolen bauen wird.

Microsoft strebt einen Strategiewechsel an, so viel sollte nach der Gerüchtewelle feststehen. Was aber nicht feststeht, ist das Ausmaß der Strategie, dass Microsoft bereit ist, um die Xbox weiter nach vorn zu treiben.

Allem Anschein nach strebt der Redmonder-Konzern an, ausgewählte Spiele auf die PlayStation und die Nintendo Switch zu bringen, um mit den zusätzlichen Einnahmen die eigene Gaming-Division zu stärken und mögliche finanzielle Risiken, falls ein Spiel „floppen“ sollte, möglichst gering zu halten.

Gerade in Anbetracht der Leaks in der Vergangenheit, bei denen zum Vorschein kam, dass manch ein Videospiel inklusive Marketing gern eine halbe Milliarde US-Dollar verschlingen kann, dürfte diese Neuausrichtung plausibel klingen.

Dennoch gibt es auch Gerüchte, dass alle Xbox-Spiele in Zukunft auf allen Plattformen spielbar sein werden und Microsoft sich sogar als Konsolenhersteller zurückziehen könnte. Dem ist aber nicht so, wie neue Berichte bestätigen sollen.

So gibt es weitere Berichte über ein internes Meeting, das Microsoft mit allen Studios abgehalten hat. Dabei hat er alle darüber informiert, dass Microsoft weiter Xbox-Konsolen und weitere Xbox-Hardware entwickeln und auf den Markt bringen wird.

Während die Gerüchteküche weiter brodelt, hat Microsoft verkündet, dass man in der kommenden Woche weitere Informationen zum neuen „Business-Plan“ der Xbox und Gaming-Division bekannt gegeben wird.