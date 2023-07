Baldur’s Gate 3: Maggie Robertson als Orin die Rote vorgestellt

Kurz vor der Veröffentlichung von Baldur’s Gate 3 auf PC und PlayStation 5 hat Larian Studios ein Video veröffentlicht, in dem der dritte und letzte zentrale Antagonist des Rollenspiels vorgestellt wird: Orin die Rote.

Orin ist eine Meisterin der Kunst, Schmerzen zuzufügen, und eine Großmeisterin des Mordens. Sie mordet schon seit vielen Jahren, wurde aber noch nicht erwischt, auch dank ihrer Fähigkeit, ihre Gestalt zu wechseln, die es ihr ermöglicht, die Gestalt von jedem anzunehmen – vielleicht sogar von jemandem aus dem eigenen Lager.

Orin die Rote wird von Maggie Robertson gesprochen, die vielen als Stimme von Lady Dimitrescu (Resident Evil Village) und Skjóthendi der Unbeirrbaren (God of War Ragnarök) bekannt ist.

Als Orin bildet Maggie Robertson zusammen mit General Ketheric Thorm (J.K. Simmons) und Lord Enver Gortash (Jason Isaacs) das „unheilige Triumvirat“ der Schurken in Baldur’s Gate 3.

„Mit J.K. Simmons und Jason Isaacs in einer Reihe zu stehen, geschweige denn Szenen mit ihnen zu teilen… war eine große Ehre, und es war so inspirierend und aufregend, ihre Arbeit an diesem Spiel zu sehen und zu erleben, wie unsere Charaktere in den Szenen, die wir teilen, zusammenkommen, um dieses unheilige, böse Triumvirat zu schaffen.“