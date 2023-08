Call of Duty: Modern Warfare III: Gameplay-Enthüllung auf der Opening Night Live

Während der Gamescom Opening Night Live wird es eine Gameplay-Weltpremiere zum kommenden Shooter Call of Duty: Modern Warfare III zu sehen geben.

Erst kürzlich wurden jede Menge Details zum kommenden Call of Duty-Ableger Modern Warfare III enthüllt. Fans durften sich über Informationen zu den offenen Kampfmissionen, dem Zombie-Modus, verschiedene Editionen des Spiels, einen Gameplay-Trailer und mehr freuen.

Und schon bald werden weitere bewegte Bilder zum Shooter folgen. Wie Show-Host Geoff Keighley bekannt gibt, wird es während der Opening Night Live der Gamescom eine Gameplay-Weltpremiere zu sehen geben.

Somit gesellt sich neben Alan Wake 2, Assassin’s Creed Mirage, Black Myth: Wukong, Crimson Desert, Mortal Kombat 1, Sonic Superstars und Lords of the Fallen ein weiterer Hochkaräter in das Line-up der Show.

Call of Duty: Modern Warfare III erscheint am 10. November 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.