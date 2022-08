Call of Duty Next: Premium-Inhalte für 2023 und darüber hinaus bestätigt

Autor:, in / Call of Duty Next

In diesem Jahr wird Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone 2 veröffentlicht. Doch wie das darauffolgende Jahr für die Marke Call of Duty ausschaut, ist noch ungewiss.

Einerseits lässt sich Activision ohnehin nicht so früh in die Karten schauen, was die Shooter-Franchise betrifft, andererseits deuteten vor Monaten Gerüchte darauf hin, dass man 2023 den jährlichen Zyklus unterbrechen und kein Call of Duty auf den Markt bringen würde.

Was wir aber mit Sicherheit sagen können, ist, dass Activision für das nächste Jahr plant Premium-Inhalte, also bezahlten Content, für Call of Duty zu veröffentlichen. Das teilte das Unternehmen in einer Quartalskonferenz mit.

Ob es sich dabei um ein neues Spiel, neue Karten oder andere sonstige Bezahlinhalte handelt, ließ man offen.

Bloombergs Jason Schreier sagte als Reaktion darauf, er gehe davon aus, dass die Premium-Inhalte für Modern Warfare II sein werden und nicht für ein neues Spiel. Weiterhin würde Treyarch die Entwicklung des nächsten Call of Dutys anführen, welches sich auf 2024 verspäte.

Angeblich soll Infinite Ward für das diesjährige Call of Duty: Modern Warfare II Inhalte für zwei Jahre planen. Zudem könnte sich auch ein eigenständiges Zombies-Spiel in Entwicklung befinden.