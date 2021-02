Call of Duty Next: Separates Zombie-Projekt befindet sich laut Gerücht in Entwicklung

Autor:, in / Call of Duty Next

Der unerwartet gute Zombies-Off-Beat-Modus in Call of Duty: World at War von 2008 wurde durch seine Beliebtheit bei den Spielern schnell zu einer Hauptstütze der Serie. Der bekannte Insider Tom Henderson, der bereits mehrfach korrekte Informationen zu Call of Duty– und Battlefield-Spielen veröffentlichte, hat kürzlich über Twitter behauptet, dass sich ein separater Call of Duty-Titel in der frühen Entwicklung befindet. Dieser soll eigenständig und nicht mit einem anderen Titel verbunden sein.

Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzones neue Zombie-Variante Outbreak könnten Rückschlüsse darauf geben, wie das Projekt – wenn das Gerücht wahr ist – aussehen könnte. Noch dieses Jahr soll ein weiteres Call of Duty von Sledgehammer erscheinen.

Wie immer solltet ihr das Gerücht zu dem neuen Zombie-Shooter nicht zu ernst nehmen und euch nicht zu viele Hoffnungen machen, bevor Hendersons Aussage offiziell bestätigt wird.