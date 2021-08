Call of Duty Next: Vanguard erscheint am 5. November, Treyarch entwickelt Zombies laut Gerücht

Autor:, in / Call of Duty Next

Call of Duty: Vanguard wird am 5. November mit 24 Karten veröffentlicht. Laut den Gerüchten arbeitet Treyarch an Zombies!

Tom Henderson hat weitere Insider-Informationen zu Call of Duty: Vanguard ausgeplaudet. Demnach erscheint der neue Titel der Call of Duty-Serie am 5. November 2021 mit 24 Karten.

Während Sledgehammer Games die Kampagne und den Multiplayer entwickelt, soll Treyarch den Zombies-Modus machen.

Tom hat seine Botschaften gekonnt in verschiedenen Tweets verpackt. So ist beispielsweise Kermit der Frosch zu sehen, der eine Karte hält zu der Henderson einfach nur „24“ sagt.

Dies scheint ein Hinweis darauf zu sein, dass das Spiel zum Start 24 Karten haben wird, obwohl nicht bekannt ist, ob es sich dabei nur um PvP-Karten oder auch Zombies-Karten handeln könnte.

Ein weiterer Tweet zeigt das militärische Alphabet mit den Worten „A soon“, was darauf hindeutet, dass es bald eine Alpha geben wird. Doch damit nicht genug, denn Tom Henderson merkte in einem dritten Tweet an, dass „dynamisches Wetter in Spielen großartig“ sei und zeigte ein Bild von Battlefield 2042. Dies könnte darauf hindeuten, dass Call of Duty: Vanguard auch dynamische Wettereffekte einsetzen könnte, die dann das Schlachtfeld beeinflussen.

Weiter geht es mit einem Bild von Treyarch und einen Link „Zombie by Bad Wolves“, was bedeuten könnte, dass Treyarch an dem diesjährigen Zombies-Modus arbeitet. Und zum Schluss gab es dann noch ein Tweet mit dem Bild eines Kalenders auf dem in grüner Schrift der 5. November zu sehen ist, was auf das Veröffentlichungsdatum des Titels hinzuweisen scheint.

Alle Gerüchte sind wie immer mit Vorsicht zu genießen!

Call of Duty: Vanguard ist derzeit für das 4. Quartal 2021 geplant und wird für Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 und PC erscheinen.