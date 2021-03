Call of Duty Next: Zombie-Modus erhält eigenen Ableger laut Insider

Autor:, in / Call of Duty Next

Seit der Einführung in Call of Duty: World at War ist der Zombie-Modus ein fester Bestandteil eines jeden Call of Duty-Ablegers von Treyarch. Da die Beliebtheit des Spielmodus bei Fans über die Jahre immer weiter stieg, erhielt dieser eine immer stärkere Gewichtung und tauchte neben dem aktuellen Call of Duty: Black Ops Cold War auch in abgeschwächter Form in Call of Duty: Warzone, auf.

Nun könnte Publisher Activision den nächsten Schritt wagen und den Zombie Modus mit einem eigenen Serien-Eintrag belohnen.

Bereits vor circa einem Monat berichtete der bekannte Insider Tom Henderson (TheLongSensation), dass ein eigenständiges Call of Duty Zombie-Spiel in Arbeit sei. Dies bestätigte er nun ein weiters Mal. Ihm zufolge habe Activision „große Dinge für Zombies geplant“ welche mehr sind als „nur ein dritter Spielmodus“.