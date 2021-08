Call of Duty: Warzone: Season Five Battle Pass Trailer veröffentlicht

Der neue Call of Duty: Black Ops Cold War- und Call of Duty: Warzone Season Five Battle Pass-Trailer wurde veröffentlicht.

Activision hat für Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops Cold War den Battle Pass Trailer veröffentlicht. Fans der Call of Duty-Reihe können sich auf zahlreiche neue Inhalte und Skins freuen.

In Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone wartet der Season Five Battle Pass mit 100 Tiers, zwei kostenlosen funktionalen Waffen, einem neuen Operator, neue Waffen-Blaupausen, neue Operator-Skins und vieles mehr auf euch.

Auf dem folgenden Bild werden alle Inhalte von Season Five gezeigt:

Weitere Informationen zum Battle Pass gibt es hier und weiter unten den Trailer: