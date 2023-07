Deals with Gold: Xbox Sonderangebote KW28/2023

Autor:, in / Deals with Gold

Die neue Deals with Gold Woche ist angebrochen und ab sofort könnt ihr wieder bei vielen Xbox Sonderangeboten sparen.

Ab sofort könnt ihr im Microsoft Store wieder einige Spiele und Erweiterungen zum vergünstigten Preis in den virtuellen Einkaufswagen packen. Alle Xbox One Angebote (ausgenommen der Kinect-Spiele) sowie Xbox 360 Titel, die als abwärtskompatibel (AK) gekennzeichnet sind, können auch auf eurer Xbox Series X|S gespielt werden. Alle reinen Deals with Gold Angebote (DWG) erfordern ein aktives Xbox LIVE Gold oder Xbox Game Pass Ultimate Abonnement.

Auf XboxDynasty.de findet ihr wie gewohnt jeden Dienstag die komplette Übersicht aller Sonderangebote.

Hinweis: Plagiate und Kopien unserer Deals with Gold Angebote samt Auflistung sind ausdrücklich untersagt und unerwünscht.

Übrigens: Mit eurem Kauf über die Partnerlinks in der folgenden Auflistung unterstützt ihr zusätzlich diese Website und die XboxDynasty Community.

Xbox One / Xbox Series X|S – Deals with Gold – 11. bis 17. Juli 2023

Sortierfunktion: Spalte anklicken

Xbox One / Xbox Series X|S – Publisher Series Sale – 11. bis 17. Juli 2023

Sortierfunktion: Spalte anklicken

Xbox One / Xbox Series X|S – Spotlight Sale – 04. bis 10. Juli 2023

Sortierfunktion: Spalte anklicken

Xbox 360 Deals – 04. bis 10. Juli 2023

Sortierfunktion: Spalte anklicken