Diablo IV: Mehr Goodies für fleißige Fans

Autor:, in / Diablo IV

Blizzard-Typisch werden Spieler von Diablo IV auch dieses Mal durch die Beteiligung an Streams und Co. die Möglichkeit haben bestimmte Gegenstände zu ergattern.

Die Möglichkeit, wie ihr neben einer exklusiven Dekoration für euer Pferd kommt, stellt das Studio jetzt ausführlich auf.

Den zentralen Punkt dabei macht die Streaming-Plattform Twitch.tv aus. Wie in Overwatch 2 werden Spieler für das Zuschauen belohnt. Allerdings staffelt Blizzard das ganze nun etwas weiter, als es noch in Overwatch 2 der Fall war.

Zur Erklärung: Wenn ihr euren Twitch Account mit eurem Battle.net Account verbindet, könnt ihr durch das Zuschauen von Streams exklusive Gegenstände oder Dekorationen erhalten. Dazu müsst ihr einen bestimmten Zeitraum ausgewiesene Streams begleiten.

In der Zeit nach der Veröffentlichung von Diablo IV wird Blizzard hier ein breites Angebot bereitstellen, welches ihr für euren Account sichern könnt. Um diese dekorativen Gegenstände zu erhalten, braucht ihr in der jeweiligen Woche die Streams nur drei Stunden lang zu begleiten. Wichtig dabei ist nur, dass euer favorisierter Stream ein Partner dieser Aktion von Blizzard ist. Man kann den Kanal also wechseln. Dann erhaltet ihr die Waffen-Dekorationen. Möchtet ihr den Rucksack als Dekoration dazu, benötigt es bereits sechs Stunden Zeit von euch. Innerhalb des Twitch-Inventars könnt ihr euren Fortschritt nebenbei auch verfolgen.

Damit ihr nicht die Übersicht verliert, haben wir hier eine Zusammenfassung für euch:

Die erste Woche: Die Jäger und Totenbeschwörer

Die erste Woche steht im Zeichen der Jäger und Totenbeschwörer. Begleitet die Streams in der Zeit vom 5. Juni ab 1:00 Uhr, bis einschließlich den 11. Juni um 8:59 Uhr, um das Set zu erhalten.

Die zweite Woche: Die Zauberer

Die zweite Woche fokussiert sich das Studio auf die Zauberer. Diese erhalten ihr Paket zwischen dem 12. Juni ab 9:00 Uhr und dem 18. Juni bis 8:59 Uhr.

Die dritte Woche: Die Druiden

Die Druiden schauen im Zeitraum vom 19. Juni ab 9:00 Uhr bis einschließlich dem 25. Juni bis 8:59 Uhr zu, um ihre Gegenstände einpacken zu dürfen.

Die vierte Woche: Die Barbaren

Die Barbaren schauen ihre Streams ab dem 26. Juni ab 9:00 Uhr bis einschließlich den 2. Juli um 8:59 Uhr.

Einen Sonderfall stellt das dekorative Item für euer Pferd dar. Wie bereits bekannt ist, werdet ihr ein Reittier in Diablo IV euer Eigen nennen dürfen. Dieses könnt ihr durch die Kombination von Twitch und Blizzard ebenfalls optisch auffrischen.

Allerdings nicht durch das einfache Begleiten eines Streams. Ihr müsst dazu zwei Twitch-Abos verschenken, innerhalb eines Kanals, der an dieser Aktion teilnimmt. Ein Twitch-Abo kostet derzeit 3,99 Euro, demnach sind es 7,98 Euro, die euch diese Dekoration für das Pferd kosten wird.

Wichtig ist bei der Aktion, dass nur ausgewählte Streamer an dieser Aktion teilnehmen, und euch diese so den benötigten Fortschritt bringen. Für diesen Fall stellt Blizzard extra eine Datei auf, welche alle beteiligten Streamer auflistet. Da das Dokument über 80 Seiten lang ist, ein kleiner Tipp von uns: Sucht euren Streamer gezielt, vielleicht ist er ja dabei. Ebenfalls reicht es, die Streams einfach offen zu haben. Ihr könnte diese also ruhig ganz leise stellen und zum Beispiel auf den zweiten Monitor oder das Handy verlegen … während ihr selbst Lilith verfolgt.

Diablo IV kann im Microsoft Store vorbestellt werden: