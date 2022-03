Elden Ring: Neue Art illusorischer Wand entdeckt

Elden Ring ist für FromSoftware ein riesiger kommerzieller Erfolg und hat sich bereits über 12 Millionen Mal verkauft. In der offenen Welt, welche mit interessanten und abwechslungsreichen Inhalten gefüllt ist und eine Fülle an Geheimnissen zu bieten hat, werden immer neue Geheimnisse entdeckt.

Twitter-Nutzer Iron Pineapple hat jetzt eine neue Art von illusorischer Wand gefunden:

apparently some fake walls in Elden Ring take multiple hits to reveal, and oh my god this changes everything

(clip from user teristam on r/eldenring) pic.twitter.com/Jt8MNUDY0j

— Iron Pineapple (@IronPineapple_) March 18, 2022