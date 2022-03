Elden Ring: UK-Verkäufe zum Launch 2,5-mal höher als Horizon Forbidden West

Das Rollenspiel Elden Ring ist seit genau einer Woche erhältlich und sorgt dank guter Kritiken der Fachpresse und Begeisterung der Fans für reichlich Gesprächsstoff.

Doch letztendlich zählen die Verkäufe. Und auch da kann das neuste Spiel von FromSoftware glänzen.

Schaut man sich die Verkäufe in Großbritannien an, landet der Titel direkt auf dem ersten Platz der Verkaufscharts. Doch die Platzierung und der Launch sind noch beeindruckender.

Denn, laut Daten der GSD (via gamesindustry.biz) für digitale und physische Verkäufe in UK, war Elden Ring dort der größte Launch seit Call of Duty: Vanguard. Damit wurde das Spiel auch zur größten Neueinführung eines Titels, wo nicht Call of Duty oder FIFA draufsteht, seit Red Dead Redemption 2 erschienen ist.

Beeindruckend ist ebenfalls, dass die Verkäufe 2,5-mal höher waren als die von Horizon Forbidden West in der letzten Woche bzw. der ersten Verkaufswoche von Cyberpunk 2077 und Assassin’s Creed Valhalla.