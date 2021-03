Epic Games: Entwickler von Fall Guys: Ultimate Knockout übernommen

Falls man sich bei Microsoft noch weiter auf Shopping Tour bezüglich weiterer Studios befindet, so kann der Entwickler von Fall Guys: Ultimate Knockout nun von der Liste gestrichen werden.

Tonic Games, die Macher von Fall Guys: Ultimate Knockout, wurden von Epic Games übernommen, wie die Unternehmen bekannt gaben.

Zur Übernahme sagte Tim Sweeney, Epic Games-Gründer und CEO: „Es ist kein Geheimnis, dass Epic in den Aufbau des Metaverse investiert und Tonic Games teilt dieses Ziel. Während Epic daran arbeitet, diese virtuelle Zukunft aufzubauen, brauchen wir großartige kreative Talente, die wissen, wie man starke Spiele, Inhalte und Erlebnisse entwickelt.“

Zur neuen Partnerschaft sagte Dave Bailey, Mitbegründer und CEO der Tonic Games Group: „Bei Tonic Games Group sagen wir oft, dass ‚jeder ein Spiel verdient, das sich anfühlt, als wäre es für ihn gemacht‘. Mit Epic haben wir das Gefühl, ein Zuhause gefunden zu haben, das für uns gemacht wurde. Sie teilen unsere Mission, Spiele zu entwickeln und zu unterstützen, die einen positiven Einfluss haben, andere befähigen und dem Test der Zeit standhalten, und wir könnten nicht aufgeregter sein, unsere Kräfte mit ihrem Team zu vereinen.“

Für Fall Guys-Fans soll sich nichts ändern, denn Epic Games will weiterhin in eine Plattform übergreifende Spielerfahrung investieren. Die angekündigten Portierungen für Xbox und Nintendo Switch sind also weiterhin in Arbeit.