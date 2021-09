Autor:, in / Jurassic World Evolution 2

Jurassic World Evolution 2 stellt euch den Tyrannosaurus Rex in einem neuen Video vor.

Jurassic World Evolution 2 lässt es sich nehmen euch den Tyrannosaurus Rex im Spiel genauer vorzustellen. Macht euch bereit, den T-Rex und viele andere prähistorische Tiere in Jurassic World Evolution 2 zu sehen. Das Spiel erscheint am 9. November 2021 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One.