Lies of P: Launch-Teaser-Trailer zur Vorbereitung auf Krat

Neowiz erinnert euch mit dem offiziellen Launch-Teaser-Trailer zu Lies of P daran, dass ihr nur noch wenig Zeit habt, euch auf das Soulslike-Rollenspiel vorzubereiten.

Wer schon in den Startlöchern steht, kann sich über die Deluxe Edition 72 Stunden Vorab-Zugang sichern und bereits am 16. September auf der Suche nach der eigenen Wahrheit begeben.

Lies of P erscheint am 19. September 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC und direkt am ersten Tag im Xbox Game Pass.