MLB The Show 21: Stunt on Your Rivals Video stellt Features vor

Autor:, in / MLB The Show 21

Das erste Stunt on Your Rivals Video zu MLB The Show 21 stellt Features und mehr vor.

Die Xbox-Community trifft Coach, das Maskottchen von MLB The Show. Coach kennt Baseball und jedermanns Lieblings-MLB-Spieler. Es werden neue Coach- und Fernando Tatis Jr.-Videos veröffentlicht, die die Features von MLB The Show 21 bis zum Start im April vorstellen. Diese lustigen Videos werden einige wichtige Informationen über verschiedene Spielverbesserungen geben, die zu den detaillierteren und zukunftsweisenden (Next-Gen) Enthüllungen führen.

Diejenigen in der Community, die nach einem tieferen Einblick in die Verbesserungen und neuen Features von MLB The Show in diesem Jahr suchen, brauchen sich also keine Sorgen zu machen – es gibt jede Menge Inhalte.

Maßgeschneidertes und fokussiertes Gameplay

Neu in MLB The Show 21 sind Gameplay-Stile, die es ermöglichen, die Art von Gameplay-Erfahrung zu jedem Zeitpunkt anzupassen. Seid ihr auf der Suche nach einem lockeren Erlebnis, bei dem ihr ein paar Runs erzielen könnt, oder nach einem traditionelleren Erlebnis, das sich intensiver und lebensechter spielt? Vielleicht wollt ihr einen echten Test eurer Fähigkeiten an den Sticks, bei dem eure Talente mit dem Controller im Vordergrund stehen.

Maßgeschneidertes Gameplay ist nur die Spitze des Eisbergs. Das Team hat viel Entwicklungszeit in die Arbeit an anderen Bereichen des Gameplays investiert – der größte Fokus liegt auf Flyball-Fängen, Fängen an der Wand (Springen/Reaching/Rob Home Runs, in die Wand krachen, etc.) und Fängen, die von der Z-Achse kommen (wenn du eine Route nimmst, die nicht ganz perfekt ist). Für das Pitchen wurde eine brandneue Mechanik eingeführt – mehr dazu und zu den anderen Gameplay-Verbesserungen im März.

MLB The Show 21 Feature-Premieren

In diesem Jahr werden Feature-Premieren eingeführt, die gleichzeitig über Twitch, YouTube und Facebook Live übertragen werden. Ähnlich wie bei den Livestreams in den vergangenen Jahren werden die Feature-Premieren einen detaillierten Einblick in die neuen Features und Änderungen geben, an denen gearbeitet wurde und die das diesjährige Spiel besser machen als seinen Vorgänger. Ab dem 11. März 2021 wird jeden Donnerstag um 15 Uhr PT eine neue Feature-Premiere ausgestrahlt.

Feature Premier Zeitplan

Maßgeschneidertes Gameplay, punktgenaues Pitching und Hitting-Engine-Updates

Komplettes Fielding Overall (ja, wir sprechen speziell über Plays an der Wand)

Einführung von Ballspielern, mehr Vielfalt und Spielmöglichkeiten als je zuvor

Franchise und März bis Oktober ermöglicht es, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen

MLB The Show geht Next Gen

Diamond Dynasty wird mit neuen Wegen zu Belohnungen gestrafft

MLB The Show 21 erscheint am 20. April für Xbox Serie X|S und Xbox One. Freut euch auf eine neue Klasse von Legenden, neue Wege zu spielen, auch mit euren Freunden auf PlayStation und Xbox!

Schaut auf theshow.com vorbei, folgt den Twitter-, Facebook– und Instagram-Accounts und haltet euch auf Xbox Wire auf dem Laufenden über die neuesten Updates zu MLB The Show 21.