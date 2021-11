Mortal Kombat 12: Keanu Reeves sagt Nein zu Neo und John Wick im Spiel

Autor:, in / Mortal Kombat 12

Wenn Keanu Reeves die Wahl hätte, würde er nicht zulassen, dass John Wick oder Neo in den Mortal Kombat-Spielen vorkommen.

Wenn es nach Keanu Reeves geht, werden weder John Wick aus der gleichnamigen Filmreihe noch Neo aus der Matrix-Reihe ihren Weg in ein aktuelles oder zukünftiges Mortal Kombat-Spiel finden.

Zwar findet Reeves Mortal Kombat in vielerlei Hinsicht großartig, aber genauso wie die Spielreihe ihr eigenes Ding macht, findet er, dass auch Neo und John Wick ihr eigenes Ding machen. Weshalb es von ihm ein klares Nein zu einem Crossover geben würde.

Mortal Kombat und The Matrix sowie der Entwickler NetherRealm gehören alle zu Warner Bros., ein Auftritt von Neo wäre also gar nicht so weit hergeholt. Die John Wick-Reihe gehört hingegen zu Lionsgate, wodurch ein Crossover aber nicht automatisch ausgeschlossen werden kann.

Ed Boon, Chef von NetherRealm, hätte Neo und John Wick im Gegensatz zu Keanu Reeves sehr gerne in Mortal Kombat 11 gehabt und laut Boon war man im Jahr 2019 ziemlich nah dran Neo in Injustice 2 einzubauen. Beides wurde nie Realität.