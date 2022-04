Vampire: The Masquerade Swansong: Bissiger Trailer feiert Vorbestellung

Zu Vampire: The Masquerade Swansong wurde ein neuer Trailer veröffentlicht. Dazu wurde die Vorbestellung freigegeben!

NACON und Big Bad Wolf veröffentlichen heute einen neuen Trailer zu Vampire: The Masquerade Swansong. Das narrative RPG wird am 19. Mai 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X|S im Handel erscheinen und für PC im Epic Games Store verfügbar sein.

In Vampire: The Masquerade Swansong, einer Adaption des Pen-and-Paper-Spiels, ist es möglich, die Kontrolle über drei Charaktere mit ihren jeweils eigenen Charakterbögen zu übernehmen.

Mysteriöse Attentäter haben die Bostoner Camarilla angegriffen – ein Geheimbund, dem die meisten Vampire der Stadt angehören. Galeb Bazory, Emem Louis und Leysha werden von dem Prinzen der Kainskinder der Stadt beauftragt, die Identität der Angreifer und die Motive für den Großangriff herauszufinden.

Der Auftrag ist einfach: infiltrieren, nachforschen und Antworten finden, notfalls mit übernatürlichen Kräften.

Vampire: The Masquerade Swansong kombiniert die Erkundung einer Vielzahl von Umgebungen, geschickt gestaltete Dialoge, clevere Rätsel und eine sich verzweigende Story, in der jede Entscheidung Konsequenzen mit sich zieht. Inmitten dieser Dinge zeigen die Charaktere, getreu der World of Darkness-IP, dass sie trotz ihres menschlichen Aussehens Monster sind.

Mit mehr als fünfzehn unterschiedlichen Enden für die Hauptcharaktere sowie für das Schicksal von Boston´s Camarilla, ist jede Reise durch Vampire: The Masquerade – Swansong ein eigenes Abenteuer in diesem narrativen Rollenspiel.

Vampire: The Masquerade Swansong wird am 19. Mai 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S im Handel erscheinen und für PC im Epic Games Store verfügbar sein.