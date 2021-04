Xbox Game Pass: Rain on Your Parade Entwickler von Resonanz überwältigt

Autor:, in / Xbox Game Pass

In weniger als einer Woche hat Rain on Your Parade über 150.000 Spieler erreicht.

Rain on Your Parade ist nicht einmal eine Woche im Xbox Game Pass-Abonnement enthalten und schon feiert der Entwickler über 150.000 Spieler. Ein Ergebnis, womit man anscheinend niemals gerechnet hat und so meldet sich Unbound Creations mehr als überwältigt zu Wort.

Auf Twitter gab man bekannt: „Weniger als eine Woche, und #RainOnYourParade hat bereits über 150.000 Spieler dank #XboxGamePass! Was für ein überwältigendes Ergebnis! Vielen Dank an alle, die es ausprobiert und all ihre schrägen Wolkengesichter mit uns geteilt haben! Wir sind absolut ÜBERWÄLTIGT von dem Empfang für unser #Indiegame auf #Xbox!“

Die ersten Minuten von Rain on Your Parade haben wir euch bereits vorgestellt.